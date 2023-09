Bij Anderlecht zijn ze maar al te blij dat deze jongen niet vertrok: enige in de kern die voor dreiging zorgt

Anderlecht heeft last om kansen te creëren. Op dit moment hebben ze moeite om de juiste combinaties op de mat te leggen in de laatste 30 meter van het veld. Maar gelukkig hebben ze nog Francis Amuzu, die voor dreiging zorgt.

Vergis u niet, dat hij alweer een transfer moest laten schieten, kwam hard aan. Voor het tweede jaar op rij ziet de 24-jarige winger dat in het water vallen. Zijn lauwe viering na zijn belangrijke goal tegen Charleroi toonde dat aan. Sindsdien heeft hij het wel weer achter zich gelaten.

Het is niet dat Amuzu niet fier is om bij Anderlecht, zijn jeugdliefde, te spelen. Maar er is ook al veel gebeurd. Vorig seizoen werd hij veel met de vinger gewezen na een mislukte actie of gemiste goal. Maar Brian Riemer en Jesper Fredberg weten wel wat ze aan hem hebben.

Nu het nog even duurt vooraleer alle puzzelstukken in elkaar zullen passen, hebben ze zijn snelheid meer dan ooit nodig. Want zeg nu zelf: de kern van paars-wit zit nu niet overdreven vol met snelheidsduivels. Na Amuzu zijn Dolberg en Hazard de snelste spelers uit de kern.

Amuzu was de laatste weken ook de enige die voor echte dreiging kon zorgen tijdens de wedstrijden. Anderlecht publiceerde zelfs een filmpje waarin ze zijn snelheid bewierookten. Dat ze hem eigenlijk niet echt wilden laten vertrekken, is nu ook duidelijk. Daarom ook die hoge vraagprijs.