Wouter Vrancken wil dit vooral vermijden tegen Club Brugge: "Dan zijn we bijzonder kwetsbaar"

Morgenavond neemt Racing Genk het in eigen huis op tegen Club Brugge. De les na de eerste helft tegen STVV?

Die is volgens Wouter Vrancken heel duidelijk. “Als wij te weinig lef tonen en geen initiatief nemen, zijn we bijzonder kwetsbaar. Omdat het veld dan bij balverlies te groot wordt. Je kan alleen druk zetten als de linies kort op mekaar staan."

Het collectieve plan moet volgens de coach van Racing Genk dan ook veel beter worden uitgevoerd. "Dat geldt zeker ook voor de wedstrijd van donderdag op Club Brugge. Voor mij was het enorm contrast tussen de eerste en de tweede helft zondag ook eerder een collectief dan individueel verhaal. De betere uitvoering van ons wedstrijdplan was belangrijker dan de specifieke inbreng van drie nieuwe spelers.”

Of er een verklaring is voor de opvallende verschillen tussen de statistieken uit (9 op 9, doelsaldo 7-0) en thuis (3 op 12, doelsaldo 4-5) van KRC Genk? “We zijn uit efficiënter dan thuis. Dat heeft natuurlijk te maken met de grotere ruimtes, die je op bepaalde momenten krijgt op verplaatsing. Maar dat zegt niet alles, als het op bepaalde momenten even mee of tegen zit kan dat ook een groot verschil maken.”