Antwerp maakt zich (nog) geen zorgen na 0 doelpunten in 270 minuten: "Het is wel lastig en frustrerend"

Als thuisploeg wordt er altijd wat meer dominantie van je verwacht. Maar dat de ploegen tegen Antwerp nu zo laag zullen spelen, zagen ze in Deurne-Noord ook niet aankomen.

Na de 5-0 pandoering in Barcelona, de 0-0 tegen RWDM en nu ook de 0-0 tegen Gent wist Antwerp al 270 minuten (+ extra tijd) niet meer te scoren. Een frustrerende reeks voor Antwerp.

"Dit was extreem"

"We hadden nu wel verwacht dat Gent als leider naar hier zou komen om te voetballen", vertelt linksachter Owen Wijndal. "We hebben nu twee keer achter elkaar een tegenstander die zo defensief speelt. Dat is erg jammer voor de wedstrijd maar we konden evengoed 6/6 pakken. We waren in de twee wedstrijden dominant aan de bal en stonden verdedigend wel goed, maar we vonden de goal niet", klinkt het.

"Het is enorm lastig en frustrerend om tegen zo'n laag blok ruimtes te vinden", vervolgt Ekkelenkamp . "We verwijten het ze niet dat ze zo spelen want dat mogen ze, maar het is lastig om erdoor te voetballen."

"Want", gaat Wijndal verder. "Aan creativiteit en scorend vermogen ligt het niet bij ons. De tegenstander verwacht zich aan een moeilijke partij hier maar dit was wel echt extreem."

"Ze speelden het slim"

Ook middenvelders Keita en Vermeeren waren verrast met de wedstrijdtactiek van de Buffalo's. "Het was wel verrassend dat de leider neit wou voetballen. Ze deden het zoals RWDM en dat deden ze ook slim. Jammer genoeg verliezen we dus opnieuw 2 punten. We zullen als groep moeten samenzitten om te bekijken hoe we in de toekomst met die tactiek moeten omgaan", vertellen ze bij Eleven Sports.