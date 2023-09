Courtois, Mignolet, Vandevoordt: "Zou vreemd moeten lopen dat hij niet op EK staat"

Anderlecht zit dezer dagen met een keeperskwestie. Het is ook bij de Rode Duivels uitkijken wie als doelman het EK in Duitsland haalt.

Simon Mignolet zette na het WK in Qatar een punt achter zijn carrière als international. Een bewuste keuze, zo redeneert vader Stefaan Mignolet aan Het Nieuwsblad. De blessure van Thibaut Courtois verandert niks aan die keuze.

“Simon had zich al lang voorgenomen om er na Qatar mee te stoppen”, zegt Stefaan. “Zijn oudste zoontje Lex begon hem toch te missen. Het komt hem ook niet slecht uit dat hij zijn lichaam eens wat vaker rust kan gunnen. Dat Courtois nu een tijd out is, heeft daar voor hem nooit iets aan veranderd.”

Bij zijn debuut voor de Rode Duivels was Mignolet 23 jaar oud. Maarten Vandevoordt heeft nog anderhalf jaar om in de nationale ploeg te geraken.

“Bij Maarten begint het nu wel te kriebelen”, zegt vader Rutger Vandevoordt. “Hij is er nooit echt mee bezig geweest, maar nu aast hij er toch op en het zou mooi zijn natuurlijk.”

In het kamp van Mignolet hebben ze goede hoop voor de doelman van KRC Genk. “Die stap zit er aan te komen. Het moet al vreemd lopen als Maarten er straks niet bij is op het EK in Duitsland”, zegt Stefaan nog.