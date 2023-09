Interimcoach Akpala vertelt over vertrek van Still en of hij zelf langer zal blijven

Geen Edward Still meer bij KV Kortrijk. Joseph Akpala neemt voorlopig de honneurs waar bij de West-Vlamingen.

Van de nieuwe trainer Glen De Boeck nog altijd geen spoor bij KV Kortrijk. Hij zou vrijdagavond wel in de tribune zitten om de match tegen Cercle Brugge te volgen.

Joseph Akpala maakt daardoor zijn debuut als T1 in de Jupiler Pro League. Over het afscheid van Edward Still wou hij op de persconferentie niet veel uitweiden.

“Er was gewoon geen tijd om er lang bij stil te staan, het gebeurde maandag en vrijdag is er alweer match. Iedereen weet hoe het er aan toegaat in voetbal en maakte het al mee. We moeten nu vooruit kijken en dit proberen om te draaien”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

En Akpala heeft een plan voor de derby tegen de Vereniging. “Cercle hebben we al ontleed en we weten al langer hoe ze spelen en wat we daar best tegenover zetten. Ik wil vooral een ploeg zien en dan is het niet zo belangrijk of er nu drie of vier man achterin staan.”

Of het voor Akpala bij die ene match blijft is momenteel niet duidelijk. “Of ik hier straks ook nog ben? Normaal wel, maar in voetbal weet je nooit? Ik ben wel bereid om te leren. Ik ben nog een jonge coach en heb nog tijd. We weten dat er een nieuwe coach op komst is en er was al contact. Als we advies nodig hebben, kunnen we dat dus vragen.”