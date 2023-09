Is de laatste rechte lijn richting transfer van Vermeeren ingezet? 'Ene Europese topclub doet officieel bod, andere grootmacht is in gesprek met Antwerp'

De transfer van Arthur Vermeeren komt in een stroomversnelling. De ene club deed al een concreet voorstel, terwijl een andere rond de tafel zit met Antwerp FC.

Dat nieuws is uitgelekt in de Spaanse en Duitse kranten. En zo weten we ook meteen over welke geïnteresseerde clubs het gaat.

Borussia Dortmund deed zelfs al een openingsbod, maar dat werd door Antwerp FC – The Great Old mikt op minstens dertig miljoen euro – afgewimpeld. Al werkt Gelb und Schwarz aan een nieuwe aanbieding.

La Liga of Bundesliga?

Ook FC Barcelona is concreet. Marc Overmars zat voor de Champions League-partij tussen FC Barcelona en Antwerp al samen met Deco. De gesprekken tussen beide sportief directeurs zal worden voortgezet in de dagen voor de terugwedstrijd.