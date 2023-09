Ervaren rot wordt steeds beter bij de leider: "Geluk dat hij wou bijtekenen aan lagere voorwaarden, anders hadden we serieus probleem"

Als we op zoek gaan naar een sterkhouder bij KAA Gent de laatste weken, dan komen we uit bij aanvoerder Sven Kums. Die lijkt namelijk steeds beter te worden. Als fijne wijn die lekkerder wordt met de jaren?

In en tegen OH Leuven was Sven Kums de man die het middenveld staande hield, tegen KAS Eupen was het verschil zonder hem (in de eerste helft) en met hem (in de tweede helft) bijzonder groot. "Ik heb nog nooit zo'n groot verschil gezien tussen twee helften", aldus Hein Vanhaezebrouck duidelijk.

"Je kijkt naar anderen die de rol moeten overnemen van Sven Kums op het veld. Dan kijk ik naar meerdere mensen ... En neen, ze zijn daar niet in geslaagd. Het ontbreken van Kums was een enorm tekort tegen Eupen. En hij is ook een leider: hij heeft iedereen een keer serieus de levieten gelezen tijdens de rust voor hij verder ging gaan opwarmen."

Voorwaarden

"Het was moeilijk en het was ook niet de eerste keer, we zoeken naar redenen waarom het zo liep. Je voel meteen zijn impact als hij erin komt. Het is heel goed voor ons dat hij wilde tekenen aan lagere voorwaarden, anders zaten we misschien serieus in de problemen."

En wat denkt de 35-jarige Sven Kums er zelf van? "Vorig jaar heb ik het seizoen goed afgesloten. Ik voel me goed momenteel en ben hier goed bezig de laatste maanden. Er is veel drive en als je met een man minder op zo’n manier alles goed kan maken dan is dat een mooie zaak. Ik probeer mijn steentje bij te dragen."