Dit is waarom Kandouss voor KAA Gent koos: "Heb ik ook meteen openlijk gezegd"

Rots in de branding. Na een korte aanpassingsperiode is Ismaël Kandouss een vaste waarde geworden bij KAA Gent. Zijn ambities bij de Buffalo's reiken ver.

Zo gelooft hij absoluut dat de titel halen een realistische doelstelling moet zijn voor de huidige leider in de Jupiler Pro League. “Toen ik hier tekende, heb ik ook meteen openlijk gezegd dat ik naar Gent kwam om prijzen te winnen. Ik geloof er rotsvast in dat dit mogelijk is bij deze club."

"De leiderspositie wil nu nog niet zo veel zeggen. Anderzijds is het wel fijn dat geen enkele ploeg een voorsprong wist uit te bouwen, maar we zijn nog maar acht speeldagen ver. Het is nog zeer vroeg. Maar ik geloof in de titel.”

Toch droomde Kandouss na Union van een buitenlands avontuur. “Ik had inderdaad de ambitie om een andere competitie op te zoeken. Een club uit één van de vijf sterkste competities was mijn ambitie, maar dat is niet gelukt en toen Gent zich meldde, heb ik niet lang getwijfeld om hier mijn kans te wagen. Na een korte aanpassingsperiode slaag ik er nu in om veel matchen op rij af te werken.”