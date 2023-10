Iedereen ontkent probleem bij Club Brugge, maar grijpt Deila eindelijk in tegen STVV?

Club Brugge bleef in zijn laatste drie wedstrijden telkens steken op 1-1. Wisselt Ronny Deila eindelijk eens in zijn basiselftal?

Ronny Deila kiest al enkele weken voor dezelfde elf bij Club Brugge, mits enkele gedwongen vervangingen door blessures. De wedstrijd tegen Besiktas en de tweede helft tegen Racing Genk waren goed, maar toch werd er telkens niet gewonnen.

Dat de snelle opeenvolging van wedstrijden Club parten speelt, ontkent zowat iedereen. "Ik denk dat het eerder mentaal is. Als het niet meteen goed draait, dan begin je soms te twijfelen", zei Deila na de wedstrijd tegen Genk.

Ook voor Vanaken is vermoeidheid geen excuus. "Als je zo'n tweede helft kan spelen zoals tegen Genk", stelde de kapitein. De Cuyper ziet niet geen verschil met augustus. "Toen hadden we eigenlijk hetzelfde programma, dus dat mag voor ons geen excuus zijn om minder agressiviteit of intensiteit te tonen."

Andere basiself tegen STVV?

Toch lijken wissels in de basiself zich stilaan op te dringen. Thiago en Zinckernagel zijn moe en uit vorm, terwijl Jutgla steeds harder op de deur klopt. Krijgt de Spanjaard tegen STVV eindelijk die eerste basisplaats van het seizoen?

Ook Onyedika en Vetlesen lijken niet meer in hun beste niveau te halen. Nielsen is wel wisselvallig in zijn invalbeurten, terwijl Balanta een goed halfuur speelde tegen Genk. Ook daar zijn dus opties om te wisselen, al is de spoeling wel dun.