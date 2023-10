Licht aan einde van tunnel voor belangrijke pion Club Brugge, maar er zijn ook twee dompers op de feestvreugde

Club NXT pakte de drie punten op bezoek bij Zulte Waregem. Rondom de wedstrijd was er heel wat nieuws te rapen, ook met oog op de A-kern.

Eerst het goede nieuws. Bjorn Meijer maakte zijn eerste minuten voor Club Brugge sinds hij op 30 juli uitviel tegen KV Mechelen met een buikspierblessure.

Bij Club NXT kon hij 45 minuten lang ritme opdoen, waardoor er stilaan licht aan het einde van de tunnel schijnt. "Hij kan met zijn ervaring de jongelingen wat bijbrengen. In samenspraak met Club Brugge A hebben we beslist om hem wat ritme te laten opdoen."

Vermant en Barbera out

Na meer dan twee maanden maakte de Nederlander dus zijn eerste minuten. Meer dan een helft kon/mocht nog niet in deze fase, maar het is alweer een nieuwe stap richting A-kern. Ondertussen was er wel minder nieuws van enkele andere spelers.

Victor Barbera werd met een blessure aan de adductoren uit voorzorg aan de kant gehouden, terwijl Roméo Vermant er ook niet bij was. Hij heeft last van de enkelligamenten. "Echt ernstig is het niet, maar hij zal wel een tweetal weken aan de kant moeten blijven", aldus Hayen nog op de persconferentie in Waregem.