🎥 Is dit nu al de misser van het seizoen in Belgische profcompetities? "Dan ontbreekt ook die scherpte voor doel"

Zulte Waregem verloor in eigen huis met 0-1 van Club NXT. Zinho Gano had op slag van rusten nochtans de gelijkmaker meer dan aan de voet.

"We slikken te makkelijk het tegendoelpunt en we toonden ons deze week ook minder efficiënt dan vorige week aan de overkant. We hadden de kansen om te winnen, maar hebben het nagelaten en moeten nu hard blijven werken", aldus Jelle Vossen na de 0-1 nederlaag tegen Club NXT.

"Club Brugge toonde zich heel efficiënt met hun eerste kans. Wij hebben het dan overgenomen en we krijgen een paar kansen, maar je ziet het wel vaker: als het niveau niet goed genoeg is, dan valt het kwartje niet je kant op en ontbreekt ook voor doel die scherpte net", pikte coach Euvrard in.

Jelle Vossen vond in de tweede helft doelman Shinton op zijn weg, vlak voor rust was er een dubbele kans voor Zinho Gano. Opnieuw was er eerst Shinton met de redding op zijn kopbal, maar daarna kreeg de boomlange spits ook nog een kans met de voeten.

En die trapte hij van heel dichtbij in de tribunes, tot onvrede ook van de supporters. Tekende Gano al snel dit seizoen voor de misser van de Challenger Pro League? Oordeel gerust zelf.