Frank Boeckx doet héél opmerkelijke onthulling over keeperskwestie bij Anderlecht: "Dat lag lang op tafel"

Het is afwachten wie er komende zaterdag in doel staat bij Anderlecht, maar als we mogen gokken zetten we ons geld op Kasper Schmeichel. Ex-keeperstrainer van Anderlecht, Frank Boeckx, weet ook meer over hoe de situatie ontstaan is.

Het was eigenlijk niet de bedoeling van Anderlecht om Schmeichel - die zelf naar Fredberg belde - te halen. "Hij heeft gekozen om fors in te leveren voor het Deense project bij Anderlecht om zijn laatste EK nog te kunnen halen. Anderlecht zal er dus over beslissen wie het EK speelt bij Denemarken", aldus Boeckx in de VTM-voetbalpodcast ‘vier-nul’. Boeckx weet dat het niet de intentie was om twee potentiële eerste keepers in de kern te hebben. "Er lag zelfs een ruildeal tussen Schmeichel en Dupé op tafel, waarbij die laatste dan naar Nice zou gaan. Dat heeft Anderlecht geweigerd”, zegt Boeckx. Maar waarom dan toch voor Schmeichel gaan? “Uiteindelijk bleek Schmeichel toch een opportuniteit. Niet alleen omdat hij zo goedkoop was, maar ook omdat de derde doelman geblesseerd uitviel en er zo te weinig keepers op training waren.”