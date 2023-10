KAA Gent-talent Malick Fofana vergelijkt zich met Antonio Nusa en weet waar hij hem overklast

Malick Fofana speelde zich afgelopen weekend in de kijker bij KAA Gent. Hij speelde een goede wedstrijd en was goed voor het enige Gentse doelpunt in het 1-1 gelijkspel.

Bij Extra Time was het maandag aan Malick Fofana voor het wekelijks vragenrondje. Toen hem gevraagd werd of hij zichzelf vergelijkt met Antonio Nusa, antwoordde hij eerlijk. "Ja, we hebben wel dezelfde kwaliteiten." Maar denkt Fofana dat hij Nusa eraf kan lopen? "Ja, ik denk van wel", vertelde hij verder. Fofana speelde al 48 wedstrijden voor de Buffalo's. Hij kwam drie keer tot scoren, en kon al zes assists geven. De statistieken van Nusa zijn gelijkaardig. Hij stond 47 keer op het veld bij blauw-zwart en deed de netten vijf keer trillen, en leverde vier assists af.