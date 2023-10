René Vandereycken verklaart waarom Steven Defour een succesvolle trainer is

KV Mechelen pakte afgelopen weekend een scoreloos gelijkspel tegen Antwerp. De absolute verdienste van Steven Defour, zo vindt René Vandereycken.

KV Mechelen zette een goed blok neer tegen de regerende landskampioen. Het pakte zo een verdiend punt en dat is de verdienste van Steven Defour.

“Mechelen is geen ploeg die alleen maar afbraakvoetbal speelt, integendeel. Ze willen echt van achteruit voetballen en hebben tegen Antwerp een paar gevaarlijke prikken uitgedeeld”, vertelt analist René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

En dat is volgens Vandereycken geen toeval met de trainer van KV Mechelen. “Steven Defour was altijd bij de slimmere spelers, hij las het spel heel goed. Het is wel altijd afwachten of zo iemand dat dan ook kan overbrengen op een groep.”

Want er zijn evenveel goede spelers die het niet in zich hebben om trainer te worden. “Er zijn al heel veel absolute topspelers geweest die trainer worden maar het gewoon niet in zich hebben om leiding te geven. Of spelers die zo goed waren dat ze dan niet kunnen begrijpen dat hun spelers bepaalde dingen niet kunnen uitvoeren.”

“Ik denk dat het een voordeel is voor een trainer om als middenvelder gespeeld te hebben. Steven deed als speler zowel verdedigend als offensief werk, hij heeft heel veel ervaring die hij kan overbrengen op zijn spelers. En op dit moment doet hij het goed.”