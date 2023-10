Mark Van Bommel deelt ambities in de Champions League van Antwerp en blikt vooruit op duel tegen Shakhtar Donetsk

Antwerp neemt het woensdag avond op tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. Mark Van Bommel blikt alvast even vooruit.

Van Bommel hield het redelijk voorzichtig op zijn persconferentie. Hij wil zijn troepen geen onnodige druk opleggen. Zeker niet na de 5-0 nederlaag tegen FC Barcelona eerder deze campagne.

"We hebben onze droom al verwezenlijkt door hier te staan, door ons te plaatsen voor de Champions League. Dat is heel knap. Maar is dat onze ambitie? Natuurlijk willen we resultaten halen, maar het wordt niet vanzelfsprekend om morgen om te winnen. Laat staan derde te eindigen in deze groep", vertelde hij volgens Sporza.

"We hebben verschillende wedstrijden van hen gezien, en dan speelden ze niet verdedigend. Maar dit is de Champions League, en een wedstrijd op verplaatsing. Dan kan een spelwijze al eens wijzigen", ging de oefenmeester van Antwerp verder.

Van Bommel verwees hier bij naar de wedstrijd tegen KAA Gent, die toen met een heel laag blok speelden. "Dat merk je zelfs al in de competitie. We hadden hier vorige week Gent ook op een andere manier verwacht."