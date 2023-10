UEFA Youth League op het Lisp: "Veel meer dan enkel sportief extraatje"

De U19 van Royal Antwerp FC speelt de UEFA Youth League. De thuiswedstrijden worden afgewerkt in Lier.

Het stadion van Lierse K. werd de voorbije maanden opgefrist en zal nu dienst doen voor de U19 van Royal Antwerp FC in de UEFA Youth League. Voor de club was dit een opportuniteit die ze niet konden laten liggen, zo beseft ook CEO Yorik Torreele in Gazet van Antwerpen.

“Dit soort wedstrijden dwingt ons als club om organisatorisch verdere stappen te zetten en laat ons toe om contacten te leggen met de UEFA”, klinkt het. “Op deze manier kunnen we voetballiefhebbers uit onze omgeving ook eens iets anders aanbieden. In dat opzicht is de derde groepsmatch tegen Barcelona toch een fijn extraatje. Zeg nu zelf: hoe vaak krijgen we hier de kans de nieuwe Messi's aan het werk te zien?”

Ook financieel zal Lierse K. niet moeten klagen. Het huurgeld zorgt voor een flinke financiële input. “We willen onze knowhow in het organiseren van wedstrijden in ons stadion maximaal benutten. Vorig seizoen deden we dat met de Red Flames, nu biedt deze gelegenheid zich weer aan. Die werking moet ons toelaten het stadion beetje bij beetje te upgraden.”