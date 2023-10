Moris komt met opvallende anekdote na samenwerking met Belgische coach: "Die leugen was een zware klap"

Anthony Moris is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot één van de beste doelmannen in de Jupiler Pro League. De weg was echter niet altijd even simpel. Dat bewijst een anekdote met de doelman en Yannick Ferrera in de hoofdrol.

We moeten eerlijk zijn: zelfs bij de promotie van Union SG naar de Jupiler Pro League waren ook wij niet helemaal overtuigd van Anthony Moris. Standard, STVV, KV Mechelen, Excelsior Virton,… De doelman kon nooit echt overtuigen.

En we moeten eerlijk blijven: Moris sprak met de handschoenen. Het spreekt voor de 59-voudig Luxemburgs international dat hij altijd is blijven geloven in zijn kunnen. Al zorgde een voorval in 2013 voor een héél moeilijk moment.

“Ik voetbalde als prille twintiger op uitleenbasis bij STVV”, aldus Moris in Het Nieuwsblad. “Ik was doublure van Davy Schollen, maar kreeg door een blessure mijn kans. Toen Schollen opnieuw fit was werd ik bij Yannick Ferrera (toenmalige coach van STVV, nvdr.) geroepen.”

Moris kreeg er te horen dat hij in doel zou blijven staan. “Je hebt me overtuigd van je kwaliteiten”, herinner ik me de woorden van Ferrera nog heel goed. “Maar weet wel dat ik voor de spelersgroep een andere uitleg zal moeten geven. Schollen is tenslotte de aanvoerder.”

Zware klap

“Daags nadien sprak Ferrera op training effectief de spelersgroep toe”, besluit Moris. “Hij zei dat ik in doel moest blijven staan op voorspraak van het bestuur. En dat hij het zelf een schande vond dat Schollen zijn plaats niet terug kreeg. Die leugen was echt een zware klap voor mij.”