Beerschot deelt sneer uit aan Antwerp na domper in Champions League

Royal Antwerp FC verloor gisteren met het kleinste verschil van Shakhtar Donetsk. Beerschot nam de gelegenheid om nog eens wat zout in de wonde te strooien.

Het zag er woensdag even heel goed uit voor Antwerp, dat na iets meer dan een halfuur spelen 2-0 voorstond tegen de Oekraïense leider. In de tweede helft kregen we een heel ander verhaal te zien.

Shakhtar scoorde meteen na rust de 2-1. De gelijkmaker en de 2-3 volgden kort na de 70e minuut. In de allerlaatste seconden kreeg de Great Old nog een kans om de stand gelijk te maken met een strafschop. Toby Alderweireld trapte de bal echter naast het doel met de gevolgen van dien.

Bij Beerschot namen ze meteen de kans om een sneer uit te delen aan hun stadsrivaal. Zo maakte Beerschot een TikTok-filmpje waarin staat: "De admin die probeert om moppen te schrijven over Antwerp, maar dan realiseert dat de grappen zichzelf schrijven."