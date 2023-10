Weergaloze Vermeeren komt in illuster rijtje terecht in Champions League (maar dat zal hem weinig kunnen schelen)

Wanneer we tijdens de rust van Antwerp-Shakhtar Donetsk even de reacties online lazen, werd er al snel één ding duidelijk en dat was dat Arthur Vermeeren weer een masterclass aan het geven was op het middenveld.

Het lijkt wel alsof de 18-jarige middenvelder van Antwerp nooit een slechte wedstrijd speelt. Na 3 minuten leed hij balverlies aan de 16 van Shakhtar. Aanval voorbij? Neen, Vermeeren veroverde het leer terug, zag Muja vrijstaan en zorgde zo voor zijn eerste assist van de avond.

Even later kreeg hij de bal van Butez en mocht hij van Shakhtar het veld oversteken met de bal aan de voet. Een stevige fout van de Oekraïners want Vermeeren stak een afgemeten pass diep richting Balikwisha en zo stond het 2-0.

Een brace aan assists in de Champions League op zijn achttiende. De jongste is hij niet, maar na Balotelli en Walcott is Vermeeren wel de derde jongste speler ooit om dat te doen op het hoogste Europese toneel.

En daar stopt het nog niet. Want Vermeeren is de enige Belg, op Kevin De Bruyne na, die twee assists geeft in een Champions League-duel. Wordt dat al smullend uitkijken naar het komende EK?