Axel Witsel terug naar Standard: Pierre Locht laat ferme opening

Axel Witsel bleef deze zomer enigszins onverwacht bij Atletico Madrid. Er wordt meer en meer gesproken over een terugkeer naar Standard.

Er waren verschillende aanbiedingen, maar uiteindelijk bleef Axel Witsel tijdens de voorbije zomermercato bij Atletico Madrid.

Onze landgenoot heeft immers maar een contract tot de zomer van 2024. Een verlenging zal er in Madrid normaal niet meer komen, waardoor er in januari nog een kleine kans op vertrekken is.

Maar als de kaarten blijven liggen zoals die nu liggen, dan zou Witsel volgende zomer wel eens kunnen terugkeren naar de Jupiler Pro League en bij Standard aan de slag gaan.

“Goeie vraag”, zegt Pierre Locht lachend bij Het Nieuwsblad. “Het is geen geheim dat we in contact staan met Axel. Iedereen weet wat hij voor deze club betekent, maar tussen nu en juni kan er veel gebeuren.”

“Het is afwachten hoe ambitieus wij aan het volgende seizoen kunnen beginnen en wat Axel zijn plannen zijn. We zullen zien wat de toekomst brengt. Ik wil de supporters niet te veel hoop geven, maar zeg nooit nooit.”