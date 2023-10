Bijzonder goed nieuws bij Anderlecht: "Het zou me verbazen als we hem dit jaar niet meer op het veld zagen"

Brian Riemer heeft na de internationale break zo goed als heel zijn ploeg ter beschikking. Voor de match tegen KV Mechelen recupereert hij alvast Kasper Dolberg, Moussa N'Diaye en misschien Francis Amuzu.

"Voor Francis is het afwachten hoe zijn lichaam reageert op de trainingen van gisteren en vandaag. Het zag er positief uit, maar met zijn blessure is het kwestie voorzichtig te zijn", aldus Riemer, die ook veranderingen aankondigde. "Er zullen één of twee wissels zijn ja. Ik wil consistentie krijgen, maar dat betekent niet dat we geen veranderingen kunnen doen."

Yari heeft zijn voetbalschoenen aan

De blessure van Thomas Delaney evolueert intussen goed. Hij zou na de internationale break weer beschikbaar zijn. Thorgan Hazard is dan weer nog niet op volle kracht. "Thorgan moet zijn 'touch' nog vinden. Hij speelde ook niet veel voor zijn aankomst. We werken eraan, want Thorgan is een speler die daarvan leeft."

En dan was er ook nog heel positief nieuws over enkele langdurig geblesseerden. Majeed Ashimeru traint weer gedeeltelijk met de groep, maar vooral over Yari Verschaeren was er hoopvol nieuws. Daarvan werd eerst gezegd dat hij pas in 2024 weer zou voetballen na zijn knieblessure.

"Yari heeft zijn voetbalschoenen aan. Hij gaat heel goed vooruit. We zijn voorzichtig, maar het zou mij heel hard verbazen moesten we hem dit jaar niet meer op een voetbalveld zien."

We moeten Storm en Schoofs in het oog houden

Riemer leeft ook met revanchegevoelens toe naar de match tegen KV Mechelen. "Die match vorig seizoen was een donkere dag in mijn Anderlecht-periode. Dat moet je wegwassen en dat kan enkel door te winnen. Schoofs mogen we geen tijd en ruimte meer geven. Storm kan dat ook. Ik heb veel respect voor Mechelen, want ze kunnen schade aanrichten. Maar aan verliezen wil ik zelfs niet denken."