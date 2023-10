Geen Zinho Vanheusden in selectie Rode Duivels: Tedesco legt uit waarom

Eén van de namen die in de selectie verwacht werd was Zinho Vanheusden. De verdediger van Standard haalde die echter niet.

Bondscoach Domenico Tedesco selecteerde Zinho Vanheusden niet voor het verdedigende compartiment van de Rode Duivels. Hij was dit seizoen nochtans sterk bezig bij Standard, ook al haalde zijn ploeg geen resultaten.

Wout Faes pakt minder minuten bij Leicester, maar is wel van de partij. “Ik roep de verdedigers op die kunnen spelen. Wout heeft een goed ritme. Tijdens de weekends speelt hij meestal, ook al stond hij niet tussen de lijnen in de beker tegen Chelsea”, zei Tedesco op zijn persconferentie.

Voor Vanheusden kwam de bondscoach met deze uitleg. “Zinho Vanheusden staat op de uitgebreide lijst. Hij was lang out. Ik heb een goed gevoel bij hem, maar het zou nog te vroeg zijn. Het belangrijkste is dat hij nu wat meer speelt. Als hij klaar is, zal hij er wel weer bij zijn. Hij heeft de juiste kwaliteiten.”

Halfweg november spelen de Rode Duivels een oefenwedstrijd tegen Servië en is er nog een EK-kwalificatiematch tegen Azerbeidzjan. Wellicht is Vanheusden dan wel van de partij.