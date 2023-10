Waarom Carl Hoefkens juist dit signaal stuurt: "Ik wil niet dat mijn spelers denken dat veel grotere ploeg komt spelen"

Alle uitlatingen van Carl Hoefkens en zijn collega aan de andere kant worden onder een vergrootglas bekeken in aanloop naar Standard - Club. Eén zaak die Hoefkens wel kwijt wou, spreekt tot de verbeelding.

Op zijn persconferentie in aanloop naar de beladen kraker overliep Carl Hoefkens verschillende thema's. Daar kon u HIER reeds een bloemlezing van lezen. De trainer van Standard hamert op een voorbereiding zoals anders, al steekt hij natuurlijk niet onder stoelen of banken dat zondag een bijzondere affiche op het menu staat.

"Ik wil niet dat hij mijn spelers denken dat er hier een veel grotere ploeg komt spelen. Want dat is niet het geval." Hiermee verwijst Hoefkens wellicht naar de grootte van de clubs en de geschiedenis die Standard ook zeker heeft. Want wat de sportieve waardeverhoudingen van de laatste jaren betreft heeft Club wel de beste papieren.

Hoefkens schetst belang voor toekomst Standard

Een sterk resultaat voor de thuisploeg op Sclessin kan echter een springplank zijn naar meer. "Voor de toekomst moeten we tonen dat we tegen Club Brugge kunnen winnen", besluit Hoefkens.