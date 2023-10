Analist heeft dringende boodschap/raad voor Carl Hoefkens: "Hij zal zich willen bewijzen"

Hoe vaak maak je het mee dat er bij twee topclubs onderling een switch van trainers gebeurt? Carl Hoefkens zat vorig jaar nog op de bank bij Club Brugge en Ronny Deila bij Standard. Franky Van der Elst denkt wel dat de emoties het hoogst zullen oplaaien bij Hoefkens.

In ieder geval gaat er bij Standard geen gebrek aan motivatie zijn. "De match is op zich al beladen genoeg. Je kan niet afkomen met ’t is een match als een ander. Het is géén match als een ander", zegt de analist in Het Nieuwsblad.

"Voor Club Brugge zal het zaak zijn zich niet te laten afleiden door randzaken als de felle duels of het vijandige publiek. Maar Hoefkens zal zijn emoties ook in de hand moeten houden en de focus op het sportieve moeten houden.”

Van der Elst denkt immers dat zoiets kan gebeuren. “Voor hem zijn de emoties groter dan voor Deila. Hij heeft jaren bij Club gezeten, zijn kans gekregen en dan werd hij ontslagen. Ik las dat hij nog altijd contact heeft met Rik De Mil. Ik denk niet dat Hoefkens makkelijk in slaap zal raken zaterdagavond. Hij zal toch eens ne keer draaien. Zondag zal hij zich willen bewijzen."