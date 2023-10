Laurent Depoitre twijfelt over zijn toekomst bij KAA Gent

Laurent Depoitre staat momenteel nog steeds aan de kant bij KAA Gent omwille van een zware blessure aan de achilleshiel. Hij hoopt binnenkort hersteld te zijn, maar twijfelt over zijn toekomst bij de Gentenaars.

In de wedstrijd tegen KV Oostende op 24 april liep Laurent Depoitre een zware blessure op. “Ik dacht dat er iemand mij langs achteren tackelde, maar toen ik me omdraaide zag ik niemand. Ik wist meteen dat het erg was”, vertelt Depoitre tegenover Het Nieuwsblad.

Er werd vanuit gegaan van een revalidatie van 6 tot 8 maanden. Hij hoopt zelf om tegen de winterstop terug op het veld te staan en deel te kunnen uitmaken van de formidabele aanval die KAA Gent momenteel heeft. Al zijn de plaatsen daar duur geworden.

Toekomst Laurent Depoitre

Op het einde van het seizoen loopt zijn contract af. Blijven voetballen wil hij wel, maar hij twijfelt of dit wel bij KAA Gent zal zijn. “Mijn indruk is dat het moeilijk zal worden om hier verder te gaan. Gent en ik hebben een mooi avontuur gehad”, zegt Depoitre. “Eerst terugkeren op niveau, en we zien wel hoe het evolueert”, besluit de voormalige Rode Duivel.