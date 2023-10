Standard-fans zullen hard gaan zondag: "Deontologisch dingen gedaan die niet kunnen"

Ronny Deila zal er zich mentaal wel al op voorbereid hebben dat het niet zijn leukste zondag zal worden in Sclessin. De supporters van de Rouches gaan hem op de korrel nemen. En het verleden leert ons dat dat bijzonder hard kan gaan.

De fans staan niet bepaald bekend om hun vergevingsgezindheid. “Tja, da's part of the game, hè”, zegt Eddy Janssis, voormalig voorzitter van de supportersorganisatie Famille des Rouches en nu voorzitter van supportersclub The Red Bull-Dogs in Borgloon.

“Deila heeft nu eenmaal dingen gedaan die deontologisch niet kunnen. Dat er dan vlaggen worden uitgehangen en dat er getoeterd en gefoeterd wordt, is logisch. Maar die saga rond Defour, dat was nog iets anders", vertelt hij in HBvL.

De fans zijn de messen aan het slepen, maar normaal gezien zal hij niet de 'shitload' over zich krijgen zoals Steven Defour dat kreeg toen hij met Anderlecht terugkeerde naar Sclessin. Dat spandoek staat nog altijd in ieders geheugen gegrift.