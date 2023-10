Malaise totaal? Stijn Vreven bikkelhard na nieuwe nederlaag KV Oostende

KV Oostende kende een moeilijke start en na een korte beterschap gaat het ondertussen weer van kwaad naar erger. Ook tegen RSC Anderlecht B werd verloren.

KV Oostende ging op zondag in eigen huis onderuit met 1-2 tegen RSC Anderlecht B. En dus hebben de Kustboys nu 6 op 24. Het staat daarmee dertiende op zestien ploegen.

Coach Stijn Vreven was achteraf bikkelhard op zijn persconferentie. Hij schuwde de harde woorden niet en nam ook zijn verantwoordelijkheid.

Toon zetten? Niet gelukt

“Ik ben de coach, en de verantwoordelijke. We wilden de toon zetten voor de fans. Als je dan zo'n prestatie neerzet? Neen, we hamerden er de hele week op en ik voel me verantwoordlijk hiervoor."

Ook de spelers zullen echter het gelag betalen: "Iedereen moet op een bepaalde manier in de spiegel kijken. Dit voelt echt niet oké en excuses moeten we niet zoeken. Je moet er staan als team, dat hebben we gewoon niet gedaan. We moeten hier hard voor zijn."