Spelers Club Brugge razend over scheidsrechterlijke beslissingen: "Te belachelijk voor woorden"

Club Brugge heeft 1 van zijn laatste 6 competitiewedstrijden gewonnen. Dat is pijnlijk voor een ploeg die naar rehabilitatie zoekt na een mislukt vorig seizoen. Bij blauw-zwart hebben ze wel het gevoel dat alles tegen zit, ook de scheidsrechterlijke beslissingen.

In de wedstrijd tegen Standard waren er weer twee die wedstrijdbepalend waren. Na een paar minuten ging Moussa Djenepo al heel hard door op de enkel van Skov Olsen. Hij ontsnapte zelfs zonder een kaart, terwijl veel waarnemers een rode kaart op zijn plaats achtten.

Hans Vanaken had na de wedstrijd ook de beelden onder ogen gekregen. "Dat is gewoon rood. Ik heb enkel de beelden van de overtreding op de enkel gezien, maar daar is al voor minder rood voor gegeven. Veel duidelijker kan rood toch niet worden?"

Ik heb nog nooit gehoord van die regel

En dan was er die openingsgoal. De VAR had lang nodig om te beslissen of het buitenspel was of niet. Uiteindelijk raakten de lijnen elkaar en moest de beslissing van de lijnrechter gevolgd worden. "Van die regel heb ik nog nooit gehoord", zei Vanaken, net als Simon Mignolet.

"Dit is gewoon te belachelijk voor woorden. Als de voet voorbij de laatste verdediger staat, is het voor mij buitenspel. Dat er geen ruimte is tussen de lijnen, dat is belachelijk. Ze gaan me die regel toch eens moeten laten zien. Want ik heb toch al goals van ons gezien waarbij het doelpunt wel werd afgekeurd terwijl de lijnen elkaar raakten."