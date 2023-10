Vanhaezebrouck over wissel goudhaantje: "Belangrijk om naar de moeders te luisteren"

Een van de doorbraken van 2023 is misschien wel die van Malick Fofana. Bij KAA Gent krijgt hij steeds meer kansen en basisplaatsen. En hij doet het verre van slecht.

Dit seizoen zit Fofana al aan 822 speelminuten, de voorbije wedstrijden mocht hij telkens in de basis starten. Na twee keer 90 minuten in de competitie werd hij er in de Conference League tegen Maccabi Tel Aviv wel afgehaald na 68 minuten.

De reden daartoe? De polyvalente 18-jarige Belg een beetje sparen ongetwijfeld. Hein Vanhaezebrouck haalde alvast de lachers op zijn hand op de persconferentie na de 2-0 zege tegen de club uit Israël door te verwijzen naar een gesprek met de mama van Fofana.

Moeder Fofana

"Ja, ik heb gesproken met de moeder van Malick en ze zei me dat ik hem aan het doodknijpen was", aldus de oefenmeester van de Buffalo's. "Daarom heb ik hem geen negentig minuten laten staan."

"Het is belangrijk om altijd naar de moeders te luisteren. We moeten zorgen dat hij er op het veld niet aan onderdoorgaat en dus is het kwestie van luisteren." Benieuwd of de jongeling ook tegen Genk aan de aftrap staat.