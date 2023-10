Dé reden waarom de stroom aan kritiek op de VAR mag stoppen

Speeldag 10 was er een waar veel over de VAR kan gepraat worden. Het wordt tijd dat het opzet van de VAR eens onder de loep genomen wordt.

De VAR wordt erg vaak afgekraakt door supporters, spelers en coaches. Maar is een videoref eigenlijk wel zo slecht als regelmatig wordt gesuggereerd? Westerlo-coach Jonas De Roeck gaf een uitgebreid antwoord.

"Ik ben voorstander van de VAR. Je kan spreken over grijze zones, dat is waar. Maar je kan niet alles uitsluiten in het voetbal. Ik vind dat we al heel blij mogen zijn dat zaken zoals duidelijke buitenspeldoelpunten en duidelijke rode kaarten er nu wel uitgehaald worden in het voetbal."

"Gaat de VAR alles oplossen? Nee, dat gaat niet zo zijn. Die grijze zone en die menselijke interpretatie gaat altijd aanwezig zijn. Soms is dat voor u en soms tegen u, maar op lange termijn is dat grotendeels in evenwicht", besloot De Roeck.

En hoewel voetbalsupporters zich vaak opwinden in de VAR, is die grijze zone misschien wel net de charme van het voetbal. Er kan over sommige situaties eindeloos gediscussieerd worden, het menselijke aspect blijft intact. Dat was zeer duidelijk bij het VAR-moment in Westerlo - Kortrijk.

Volgens het reglement correct afgekeurd, maar geen haan die er naar kraait als dit doelpunt wordt toegelaten. Bijzonder vervelend voor de club die in het nadeel zit, maar zoals De Roeck vertelt, soms sta je aan de goede kant en soms aan de slechte.

Glen De Boeck was enorm slechtgezind na de wedstrijd, maar toonde ook wel wat begrip. "Het blijven natuurlijk ook mensen en bij een grijze zone heb je altijd de interpretatie van een fase. De ene keer is dat voor u en de andere keer is dat tegen u, maar dat maakt mijn ontgoocheling niet kleiner."

Langs de andere kant maakt de VAR soms nog wel fouten die er uit moeten. Kijk naar Charleroi - RWDM. Daar krijgt Makhtar Gueye een onterechte tweede gele kaart nadat de scheidsrechter niet de juiste speler aanduidt. Een menselijke fout van de ref die kan gebeuren.

Maar daarom hebben we nu net de VAR. In deze fase is het niet goed te praten dat de videoref niet tussenkwam en de fout rechtzette. RWDM verloor dit duel in minuut 101. Dan kan je als coach wel vragen beginnen stellen. Uiteindelijk geraken we over dit onderwerp nooit uitgepraat. Maar is dat niet net de charme van de VAR en het voetbal? Of blijft het een eindeloos lijden?