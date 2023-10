Lorin Parys kondigt betere technologie aan, maar de grote verantwoordelijkheid ligt volgens hem niet bij Pro League

Elk weekend is het weer van dat. Spelers en trainers klagen over beslissingen van scheidsrechters en VAR, ondanks alle technologie.

Ondanks de technische hulpmiddelen waren er ook het voorbije weekend weer enorm veel discussies over beslissingen van de scheidsrechters en de VAR.

CEO Lorin Parys laat aan Het Laatste Nieuws weten dat ook de Pro League voorstander is van betere technologie en dat men daarmee bezig is.

“Het project loopt, we zijn altijd bezig met innovatie”, klinkt het bij Parys. Zeker de buitenspellijntechnologie heeft een upgrade nodig. De kostprijs daarvoor ligt rond 30.000 euro, een bedrag dat ze niet willen betalen op dit moment. Het contract met de huidige firma die de buitenspellijntechnologie levert loopt eind dit seizoen af, maar dat is lang niet alles.

“Weet je: hoe snel je een lijn kan trekken, is afhankelijk van het aantal camera’s dat staat opgesteld. En dat hangt dan weer samen met het mediacontract”, gaat Parys verder. Dat contract loopt tot eind volgend seizoen.

“We zullen bekijken of dat betaalbaar is. Aan het einde van dit seizoen moet daar meer duidelijkheid over komen. En het is een vaststaand feit dat er volgende jaargang een snellere en accuratere buitenspellijntechnologie zal zijn.”