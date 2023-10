Riemer weet rond wie hij zijn elftal wil bouwen: "Hij ziet het sneller dan de rest, een absolute topspeler"

Anderlecht begint steeds meer op het ritme van Thorgan Hazard te voetballen. De (ex?-) Rode Duivel groeit naar zijn beste vorm toe en dat is ook te zien aan hoe zijn ploegmaats hem telkens zoeken.

Brian Riemer weet dat hij één van de beste spelers in België onder zijn hoede heeft. "Hij is zo slim. Hij weet waar de ruimtes liggen en kan die bespelen. Hij ziet het voor al de rest en dat maakt hem een absolute topspeler", aldus de Deen zaterdag.

Daarom geeft hij hem ook de vrije hand. Hazard mag lopen waar hij wil. “Hij kan voor verwarring en chaos bij de tegenstander zorgen door niet enkel links, maar ook links of centraal op te duiken.”

Riemer lijkt intussen wel gelijk te krijgen over dat Anderlecht tijd nodig heeft om de automatismen te vinden. Die beginnen beter en beter te worden. “De wisselwerking met Augustinsson verliep prima. En ook de connectie met Dreyer en Dolberg is goed.”

Hazard heeft echter nog marge. Aangezien hij weinig speelde de maanden voor hij naar Anderlecht kwam, is zijn fysiek nog niet op punt. "Dus daarin moet hij groeien, dat doe je niet van vandaag op morgen. Wedstrijdritme is cruciaal voor hem, maar week na week zie ik in alle facetten van zijn spel verbetering."