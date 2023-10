Reactie Van Bommel duidelijk: "Arthur Vermeeren heeft het niveau van een Rode Duivel" + Wat vindt u?

Arthur Vermeeren was opnieuw in topvorm bij Antwerp. Goed voor een doelpunt, een assist en een pre-assist. Maar de 18-jarige middenvelder is voorlopig nog geen Rode Duivel.

Bondscoach Domenico Tedesco seleceerde 1 Antwerp-speler voor de duels van de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Zweden. Niet Arthur Vermeeren maar wel Mandela Keita maakt deel uit van de selectie van België. "Jullie bondscoach zei dat de duels die nu komen hem niet zouden liggen?", vertelt Ekkelenkamp na de wedstrijd. "Ik ben er zeker van dat hij er binnenkort bij komt", zegt zijn ploegmaat. Een jaar geleden nog U23 Ook trainer Mark Van Bommel is overtuigd van het niveau van zijn youngster op het middenveld. "Vorig jaar speelde hij rond deze periode nog wedstrijden bij de U23 en trainde hij met ons mee. Je zag wel dat hij zich kon ontwikkelen maar hoe hij nu bezig is...", is ook zijn trainer onder de indruk. "Hij laat een heel hoog niveau zien, meerdere wedstrijden achter elkaar", gaat Van Bommel verder. "Voor mij is hij een Rode Duivel omdat hij dat niveau aankan. En dat zeg ik omdat ik hem elke dag zie trainen. Ik zeg niet dat Tedesco hem moest oproepen want die keuze wil ik niet maken, maar het niveau heeft hij wel", besluit Van Bommel zijn lofzang.

