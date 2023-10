Amuzu, de man die enkel nog wereldgoals scoort: "Ciske werkt aan zichzelf"

Francis Amuzu laat elke match wel van zich spreken. Veelal ging het dan over zijn gemiste kansen of voorzetten die niet aankwamen. Sinds dit seizoen gaat het over zijn wereldgoals die hij scoort.

Zondag nog tegen KV Mechelen. Een goal van zo'n 40 meter. Franky Van der Elst is alvast fan van de winger. "Het is een fantastische jongen", zei hij bij Extra Time. "Ik heb hem leren kennen bij de nationale U19. Hij is altijd bereid om te werken. Je kan soms veel zeggen over wat hij beter zou kunnen doen. Maar hij verstopt zich nooit, hij blijft altijd doorgaan." Sven Kums speelde nog met hem samen bij Anderlecht en hij weet wat Ciske ervoor doet. "Hij werkt aan zichzelf. Na de training doet hij nog wat door, hij traint soms ook apart met een physical coach. Hij wil ervoor werken en hoopt op een mooie carrière." Voor Kums zit er nog meer in. Amuzu wacht soms op de bal terwijl hij eigenlijk zijn snelheid al zou moeten benutten. "Er gebeurt iets als hij de bal heeft. Ik heb hem vaak gezegd dat hij zijn snelheid moet gebruiken en moet diep lopen zonder bal. Hij staat open voor advies."