Alarmfase rood in OH Leuven: Supporters OHL eisen ontslag van Marc Brys en kondigen boycot aan

Het is crisis in Leuven. De ploeg van Marc Brys bengelt onderaan de stand op de 14e plaats.

Na 10 speeldagen staat OH Leuven op de 14e plaats met slechts negen punten. Enkel KV Kortrijk en KVC Westerlo doen slechter.

Bij Kortrijk werd onlangs Edward Still ontslagen. In zijn plaats kwam Glen De Boeck. Bij KVC Westerlo wordt coach Jonas De Roeck nog hard gesteund, en zij wonnen afgelopen weekend voor het eerst.

Bij OH Leuven is de situatie nu erg somber. Daar eisen de supporters nu het ontslag van Marc Brys. "Alle supportersclubs van OHL boycotten de kerstmarkt-fandag van 26 december door niet deel te nemen. Daardoor verliezen we inkomsten, maar dat hebben we ervoor over om onze geliefde club in eerste klasse te houden", klinkt het bij Marc Van Eylen, voorzitter van supportersfederatie "O-hasj-El" volgens VRT.

"We hebben bij onze Engelse zusterclub Leicester City FC gezien wat een degradatie betekent. Veel mensen die zich dagelijks engageren voor de club dreigen dan ontslagen te worden, en dat willen we vermijden", gaat hij verder.

Het ontslag van Brys moet volgen om de supporters blij te houden. "Zolang de club Marc Brys niet ontslaat, blijft onze boycot duren. Als het bestuur van OHL niet ingaat op onze eis, dan verwachten we dit rechtstreeks van hen te horen."