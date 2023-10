Anderlecht heeft tijdens interlandbreak al iets om erg naar uit te kijken: "Eén van belangrijkste wedstrijden van het jaar"

De interlandbreak zal deugd doen voor Anderlecht. Het is genieten vanwege de resultaten én uitkijken naar de eerstvolgende clash om u tegen te zeggen in de competitie.

Het is nu weer even aan de nationale ploegen, met bijvoorbeeld komende vrijdag Oostenrijk-België op het programma. Het is lekker achterover leunen voor Anderlecht, gezien de huidige resultaten. "We gaan nu die interlandbreak in op een goede positie", weet Stroeykens. "We hebben de punten die we wilden halen. Dat is iets positief."

Al zal de blik al snel vooruit gericht worden. "Er komt een belangrijke wedstrijd aan. Voor ons is dat één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar", verwijst de aanvaller naar de Clasico die op het menu staat. "Die komt er al meteen na de interlandbreak. We hebben nu wat tijd om te resetten en dan zo sterk mogelijk terug te komen."

Ook voor Francis Amuzu staat het duel van 22 oktober al in het paars en wit aangekruist. Zeker na zijn pareltje tegen Mechelen. Al blijft het vooral belangrijk om oog te hebben voor fysieke kwaaltjes. "We kunnen nu even een break nemen. Ik ga gewoon mijn pubalgie versterken en dan kunnen we weer knallen tegen Standard."