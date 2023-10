Conflict tussen Hamas en Israël heeft ook gevolgen voor Belgische spelers en clubs

De aanslagen van Hamas hebben ook hun weerslag op het voetbal. In Israël is de voetbalcompetitie stilgelegd.

Het conflict tussen Israël en Hamas dat de voorbije dagen explodeerde heeft ook zijn gevolgen voor het voetbal. De Israëlische clubs laten hun buitenlandse spelers het land verlaten.

Zo meldt Het Laatste Nieuws dat Aaron Leya Iseka (25) van Hapoel Hadera terug in België is. Ploegmaat Samy Bourard (27) trekt tijdelijk in Turkije.

Leya Iseka, de broer van Michy Batshuayi, is deze zomer uitgeleend door zijn Engelse club Barnsley aan Hapoel Hadera. Bourard is er aan zijn tweede seizoen bezig.

Het is ook uitkijken welke beslissing UEFA neemt voor de komende weken. Wedstrijden van nationale ploegen in Israël werden al uitgesteld, maar over de Israëlische clubs in Europa is nog geen beslissing genomen.

In de Conference League heeft KAA Gent met Maccabi Tel Aviv een Israëlische tegenstander. Normaal spelen de troepen van Hein Vanhaezebrouck op 14 december de terugwedstrijd.

Het ziet er naar uit dat er wellicht op neutraal terrein zal gespeeld worden, in een ander land. Bij KAA Gent laten ze weten dat ze nog geen informatie kregen van de UEFA.