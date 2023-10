Vermeeren, samen met andere Belg, nu ook genomineerd voor prestigieuze wereldprijs

Arthur Vermeeren (Antwerp) en Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) behoren tot de 25 finalisten voor de Golden Boy Award, de trofee voor het grootste voetbaltalent onder 21 jaar die jaarlijks uitgereikt wordt door Tuttosport.

Ook Bilal El Khannouss prijkt op het lijstje, maar zoals geweten, koos de spelverdeler van Genk eerder voor Marokko. Of één van de drie in aanmerking komt voor de prestigieuze prijs valt echter te betwijfelen.

Real Madrid-ster Jude Bellingham is immers de torenhoge favoriet. Na een fantastisch seizoen bij Borussia Dortmund is hij nu blijkbaar ook onstopbaar bij Real Madrid. Ook Jamal Musiala, de Duitser van Bayern München is in de running.

De winnaar wordt in november bekendgemaakt en de prijs wordt uitgereikt op 4 december. Er is nog nooit een Belg geweest die de prijs kon veroveren. Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014) kwamen er het dichtst bij.