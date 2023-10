De Ketelaere herleeft en dat kan ook bij de Rode Duivels een impact hebben als spelbepalende figuur

Charles De Ketelaere begon de zomer in een diep dal, na een moeilijk seizoen en een volledig mislukt Europees kampioenschap onder 21. Hij begon de herfst echter met de titel van Speler van de Maand bij Atalanta en kan ook bij de Rode Duivels een belangrijke rol krijgen.

Charles De Ketelaere, verkozen tot Speler van de Maand september bij zijn club in de Serie A. Als je hier in juli op had gewed: gefeliciteerd, dan ben je officieel optimistischer dan wij. De comeback van de voormalige prins van Jan Breydel is opvallend en bliksemsnel.

De zomer van De Ketelaere leek op een drama af te stevenen

Na een seizoen van 40 wedstrijden zonder doelpunt of glans en een geknakt zelfvertrouwen, had CDK een absoluut rampzalig Europees kampioenschap onder 21 achter de rug. De beslissing van Jacky Mathijssen om van Charles de leider van de beloften te maken, een rol die volledig in strijd was met zijn persoonlijkheid en zijn vorm op dat moment, was verkeerd.

Terwijl de zomer voortschreed zonder transfer voor De Ketelaere, begonnen mensen zich af te vragen of zo'n vertraging in de voorbereiding problematisch zou zijn. Pas op 16 augustus werd hij eindelijk uitgeleend aan Atalanta.

Geduld: op slechts 22-jarige leeftijd kon Charles De Ketelaere de tijd nemen voordat hij een belangrijke basisspeler zou worden in Bergamo, een rol waarvoor hij leek geboren.

Hij kan een spelbepalende figuur worden bij de Rode Duivels

Maar CDK lijkt te vinden dat hij genoeg tijd heeft verspild. Twee maanden na zijn ondertekening heeft hij al 2 doelpunten en 2 assists, speelt hij de rol van een dirigent in het hart van het spel of als aanvallende ondersteuning, en heeft hij de titel van Speler van de Maand september verdiend. Zoals de "fuoriclasse" die ze van hem verwachtten toen hij naar Milaan kwam.

Het is nu afwachten of Charles De Ketelaere deze vorm kan bevestigen in het nationale team. Bijna vergeten we dat hij wellicht een van de spelbepalende figuren van de Rode Duivels in de komende jaren kan worden, nu de afwezigheid van Kevin De Bruyne zich herhaalt en we mogelijk sneller dan gehoopt afscheid van hem moeten nemen.

Nu ook Trossard ontbreekt, liggen er kansen voor CDK. De bondscoach heeft niet veel keuze als hij in dit systeem wil blijven: De Ketelaere is misschien de enige beschikbare vervanger, tenzij hij Yannick Carrasco (aangekondigd als startende speler) op nummer 10 zet om de linkervleugel aan Doku over te laten. Maar maandag kan er misschien wel eens geëxperimenteerd worden.