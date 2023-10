Loftrompet wordt bovengehaald voor Jérémy Doku: "Hij deed me soms denken aan Eden Hazard!

Jérémy Doku was fenomenaal tegen Oostenrijk met de Rode Duivels. Hij wordt nu al vergeleken met één van de grootste Rode Duivels allertijden.

Jérémy Doky was de drijvende kracht bij de Rode Duivels om de kwalificatie voor Euro24 veilig te stellen in de wedstrijd tegen Oostenrijk. De afgelopen jaren kreeg hij af te rekenen met wel wat blessureleed, maar zijn transfer naar Manchester City heeft hem deugd gedaan.

Dit zagen ze ook over de taalgrens. Voormalige aanvaller van KAA Gent en tweevoudig Rode Duivel Nordin Jbari is analist voor de RTBF. Hij haalde de loftrompet boven: "Doku vroeg om alle ballen, hij dribbelde de hele tijd. Hij deed me soms, relatief gezien, denken aan Eden Hazard", oogstte Doku lof van Jbari bij RTBF.

"Zijn transfer heeft hem goed gedaan. Dit heeft bij hem heel wat vertrouwen getankt. Hij was steeds aanspeelbaar en toonde zich als de motor van het team", vertelde Jbari. Deze complimenten werden gretig gevolgd aan tafel.