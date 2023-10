Moet Carrasco zich zorgen maken? Topspeler uitgejouwd door eigen fans omdat hij in Saoedi-Arabië tekende

Yannick Carrasco begon vrijdag op de bank. Maandag zou hij wel eens in de basisopstelling kunnen staan, maar zal hij beter worden ontvangen door zijn fans dan Jordan Henderson?

Jordan Henderson (33) startte vrijdag voor Engeland tegen Australië. Gareth Southgate heeft vertrouwen gehouden in zijn veteraan, ondanks zijn controversiële transfer naar Saudi-Arabië in de zomer. Dat viel blijkbaar niet al al te goed bij het publiek.

Na een uur spelen werd Henderson luidkeels uitgejouwd door het publiek in Wembley. De voormalige aanvoerder van Liverpool had veel kritiek gekregen nadat hij een volgens sommigen een hypocriet standpunt had ingenomen over het respecteren van de mensenrechten in Saoedi-Arabië.

Gareth Southgate zei dat hij het boegeroep niet begreep. "Het gaat mijn begrip te boven dat iemand die alles heeft gegeven voor Engeland, die 79 caps heeft en een uitzonderlijke inzet toont, moet worden uitgejouwd", klaagde de coach. "Hij is een voorbeeld voor de groep, op en naast het veld. Ik begrijp het nut van het boegeroep niet."

Het valt nog te bezien of Yannick Carrasco maandag dezelfde ontvangst zal krijgen in het Koning Boudewijnstadion, maar dat betwijfelen we nu wel.