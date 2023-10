🎥 Arthur Vermeeren noemt verrassende naam als favoriete voetballer

De Rode Duivels plaatsten zich vrijdagavond voor het EK 2024 in Duitsland. Dit deden ze door met 2-3 te winnen van Oostenrijk. Maandag wacht het duel tegen Zweden.

Mandela Keita en Arthur Vermeeren kwamen als nieuwelingen bij de selectie. Ze moesten zich 'voorstellen' bij de ploegmaats van de nationale ploeg. Toen werd hen ook verwacht hun favoriete voetballer te noemen.

Mandela Keita twijfelde niet en noemde Lionel Messi. De meeste 18-jarige voetballers zouden wel Messi of Cristiano Ronaldo noemen, maar niet Arthur Vermeeren, die vertelde dat Andres Iniesta zijn favoriete voetballer was. Dat zien we op beelden die op sociale media circuleren.

Echt veel zal Vermeeren zijn idool niet aan het werk hebben gezien, al zijn er online genoeg filmpjes te vinden van hem. Opvallend is ook wel dat Vermeeren door de buitenlandse pers vaak wordt beschreven als 'de Belgische Iniesta'. Erg zal het Antwerpse goudhaantje dat niet vinden.