De getuigenis van Lior Refaelov die de oorlog in Israël ontvluchtte

Lior Refaelov, die eerder dit jaar het land ontvluchtte waar hij speelde, heeft aangrijpend zijn verhaal gedaan. De voormalige speler van RSC Anderlecht en Antwerp is teruggekeerd naar België.

Aan het einde van het seizoen 2022-2023 verliet Lior Refaelov Anderlecht om de overstap te maken naar Maccabi Haifa. Het seizoen was volop bezig in Israël en Refaelov had 14 wedstrijden gespeeld in alle competities, toen een terroristische aanslag van Hamas het vuur van de oorlog tussen Israël en Palestina opnieuw deed oplaaien.

Sindsdien is de competitie opgeschort en hebben veel spelers het land verlaten. Dit is het geval bij Jordan Botaka en Aaron Leya Iseka, die ook al hun verhaal deden. Lior Refaelov keerde dus ook terug. "Ik wilde bij mijn vrouw (die in Antwerpen woont n.v.d.r.) en mijn kinderen zijn, niets anders deed er toe."

Refaelov volgde de gebeurtenissen natuurlijk op de voet. "Er werden kinderen vermoord, kinderen, in godsnaam," vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. "Wat de vraag ook is, Hamas kan nooit het antwoord zijn. Het is een terroristische organisatie. Het Palestijnse volk is ook het slachtoffer van Hamas."