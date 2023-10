Genkse flankverdediger op weg naar de uitgang?

Gerardo Arteaga (25) is een van de belangrijkste spelers bij Racing Genk. De Mexicaan wordt dit seizoen minder gebruikt en zou wel eens in de verleiding kunnen komen om elders te gaan kijken.

Gerardo Arteaga kwam in de zomer van 2020 naar Genk. Tijdens de laatste transferperiode ging het gerucht dat hij zou vertrekken. De Mexicaanse international bleef uiteindelijk bij de Limburgse club.

Na de komst van Joris Kayembe als linksback, heeft Arteaga niet meer automatisch de voorkeur van Wouter Vrancken.

Volgens het Mexicaanse Kery News overweegt Club America om Arteaga deze winter te contracteren. De club uit Mexico was ook de afgelopen transferperiode al geïnteresseerd in Arteaga.

Het is niet zeker dat de speler een terugkeer naar zijn vaderland een goede beslissing zou vinden in deze fase van zijn carrière. Hij zou eerder geïnteresseerd zijn in een overstap naar een grote Europese competitie.