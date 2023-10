Georges Leekens heeft een duidelijke boodschap na afscheid van Eden Hazard

Eden Hazard maakte maandag bekend dat hij een punt achter zijn carrière zet. Dat zorgt echter voor gemengde reacties.

Ook al zat het er een beetje aan te komen, toch was het voetbalpensioen van Eden Hazard voor velen toch nog een keuze die veel te vroeg kwam. Voor heel wat voetballiefhebbers en analisten had hij zeker nog enkele jaren kunnen voetballen, maar uiteindelijk moet je de beslissing van Hazard respecteren.

“Ik heb de indruk dat hij naar zijn lichaam heeft geluisterd”, zegt Georges Leekens aan Sudinfo. “En dat vertelde hem dat hij niet verder moest gaan. Als dat zijn keuze is, dan moeten we hem wel het beste wensen in al wat hij nog wil doen.”

“Eden gaf altijd de voorkeur aan sportief belangrijke keuzes, zonder zich zorgen te maken over het geld. Wat voor zin zou het hebben om bankbiljetten te stapelen in Qatar of Saoedi-Arabië? Hij wil zich bezighouden met zijn kinderen, profiteren van het leven en vooral leven zonder spijt van iets te hebben. Hij heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van het Belgische voetbal en dat kan niemand hem ooit afnemen...”