Jonge Duivel doodeerlijk over zijn kansen bij Antwerp: "Moet wat langer geduld oefenen"

Arthur Vermeeren en Mandela Keita vertegenwoordigen Antwerp bij de Rode Duivels. Zeno Van den Bosch zit in de selectie van de Jonge Duivels.

Zeno Van den Bosch zit bij de Jonge Duivels, maar speelde niet tegen Malta op vrijdag. Misschien krijgt hij dinsdag wel zijn kans tegen Hongarije, maar net als bij The Great Old is ook bij de Jonge Duivels de concurrentie zeer groot.

De Jonge Duivels verblijven net als de Rode Duivels in Tubeke. “Mandela kwam ik tegen in de gang. En Arthur is even naar mijn kamer gekomen. Hij is mijn roommate, telkens we op afzondering gaan met Antwerp”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

“Hij had zijn selectie voor de Rode Duivels niet meer verwacht. 't Was allemaal last minute, waardoor er geen tijd was om te stressen. Hij verdient dit. Als je hem ziet spelen in de Champions League. Zo jong en toch al dit niveau halen…”

Ook voor Van den Bosch, ondanks amper 20 lentes, gaat het vooruit. “Ik heb in de zomer bijvoorbeeld niet gevraagd om uitgeleend te worden. Ik voel mij super bij Antwerp, ik krijg het vertrouwen van Van Bommel en ik zit, midden oktober, al bijna aan hetzelfde aantal speelminuten als vorig seizoen.”

Zijn positie is daar naar eigen zeggen doorslaggevend in. “Ik pak rustig mijn tijd. Als centrale verdediger moet ik wat langer geduld oefenen dan mijn leeftijdsgenoten die op een andere positie spelen, zéker met een rechtstreekse concurrent als Toby Alderweireld.”