Analist overtuigd: "Domenico Tedesco deed een meesterzet met Romelu Lukaku"

Het verhaal van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels is er eentje in twee delen. Het breekpunt ligt in 2016, zo bewijzen de cijfers.

Romelu Lukaku debuteerde in 2010 bij de nationale ploeg. Tot aan het EK van 2016 scoorde hij 17 keer in 51 matchen. Sinds de komst van bondscoach Roberto Martinez in dat jaar scoorde Big Rom 61 keer in 60 wedstrijden.

Waanzinnige cijfers die het belang van de speler van AS Roma aantonen. Ook bondscoach Domenico Tedesco weet dat zijn spits van cruciaal belang is voor de Duivels en dat hij hem anders moet benaderen dan andere spelers.

De relatie met de nationale ploeg is voor Lukaku enorm belangrijk en daarbij kon Tedesco voortbouwen op wat Roberto Martinez al met zijn aanvaller wist te bereiken. Maar dit jaar moest Tedesco volgens Alexandre Teklak een meesterzet bovenhalen.

“Domenico Tedesco maakte hem tot het middelpunt van het team”, zegt de analist aan La Dernière Heure. “Zijn basisplaats tegen Azerbeidzjan toen hij amper een paar minuten speeltijd in de benen had. Het was een boost voor het zelfvertrouwen van Lukaku en een manier om hem te vertellen dat hij een van de bazen van de groep was.”