Philippe Clement haalt een ex-speler/ex-coach van Club Brugge naar Rangers

Philippe Clement zijn coachingstaf bij Rangers begint stilaan vorm te krijgen. En hij haalde er een oude bekende bij. Stephan Van der Heyden (54) wordt er zijn assistent.

Van der Heyden en Clement speelden nooit samen met elkaar, maar zaten van 2013 tot 2017 wel bij elkaar in de coaching staf van Club Brugge. De twee kennen elkaar dus goed. Van der Heyden was daarna nog assistent van Cedomir Janevski bij het Macedonische FC Vardar Skopje en bij Vital Borkelmans bij Jordanië.

In 2021-2022 was hij aan de slag in India, waar hij zijn contract niet wou verlengen. Clement neemt hem nu dus mee naar Schotland, waar het duo moet proberen de slechte seizoensstart - vier keer winst in 7 wedstrijden - en de roemloze uitschakeling in de Champions League door PSV moeten doen vergeten.

Van der Heyden werd met Club Brugge kampioen in 1992 en 1996 en won de Beker van België in 1995 en 1996. In z'n laatste seizoen kwam hij minder aan spelen toe en verhuisde hij naar het Nederlandse Roda JC.