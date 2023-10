Publiekslieveling van RSC Anderlecht kan er niet mee leven: "Vuile wereld"

Twintig jaar geleden was Christian Wilhelmsson één van de publiekslievelingen bij RSC Anderlecht. Het voetbalwereldje heeft hij achter zich gelaten.

Wilhelmsson kijkt met plezier uit naar de match tussen de Rode Duivels en Zweden vanavond, al beseft hij heel goed dat zijn land de kwaliteit niet heeft om het België echt moeilijk te maken, zo vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Al kan het ook aan de coach liggen. Ik ben geen fan van Janne Andersson. Hij had betere periodes, maar het is tijd om te veranderen”, voegt hij er aan toe.

Wilhelmsson woont in Dubai waar hij zich bezighoudt met vissen en het bouwen van padelterreinen. Het voetbal heeft hij achter zich gelaten. “Ik ben een tijdje analist geweest, maar toen verhuisde de studio en ben ik gestopt. Een echte makelaar ben ik niet, want dat is een vuile wereld. Voetballers zijn producten geworden.”

Transfers hebben volgens de Zweed niks meer met voetbal te maken. “Het gaat niet meer om het juiste talent vinden voor de juiste club. Het gaat erom spelers zo veel mogelijk te transfereren zodat ze geld opleveren. Voetballers zien daar echt van af. We moeten waken over de mentale gezondheid van die gasten.”