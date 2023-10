Union-doelman klaar om geschiedenis te schrijven: "Wil het geen droom noemen"

Anthony Moris speelt met Luxemburg tegen Slovakije. Met een zege kunnen ze een belangrijke stap richting het EK zetten.

De doelman van Union SG, Anthony Moris, kende geen gemakkelijke carrière. Niet goed genoeg voor Standard, maanden zonder club, via KV Mechelen naar Virton en uiteindelijk toch bij Union SG.

Dat hij nu nationale doelman is bij Luxemburg staat in schril contrast met wat hij al meemaakte. “Ik besef het dus niet wat we met Luxemburg aan het doen zijn”, kan er met een brede lach van af aan Het Nieuwsblad.

Moris wil het in ieder geval geen droom noemen. “Waarom niet? Omdat dat betekent dat het onmogelijk is om het EK te halen, terwijl we geloven dat het wel mogelijk is. We hopen dat we ons kwalificeren. We hebben hier als team hard voor gewerkt en ik persoonlijk ook. Ik herinner mij nog de momenten dat ik alleen op het veld stond te trainen.”

Op dit moment is het voor de doelman van Union SG dan ook puur genieten. “Ik ben gelukkig. Het gaat goed bij Union, bij de nationale ploeg en het belangrijkste: ook op familiaal vlak gaat alles goed. Ik vat de wedstrijd tegen Slovakije daarom met evenveel goesting en evenveel drive aan als toen ik nog in derde klasse speelde.”